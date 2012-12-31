В предстоящем году США могут достигнуть потолка госдолга

В Соединенных Штатах бюджетные переговоры администрации президента Барака Обамы и республиканской оппозиции не привели к согласию. Если договориться не удастся, то США рухнут в "финансовый обрыв".



Экономике грозят рецессия и спад: будет достигнут потолок государственного долга, закончится действие налоговых льгот, а расходные статьи бюджета ждет принудительное сокращение.

Президент США надеется, что в оставшиеся до нового года часы демократам и республиканцам все же удастся выработать компромиссное решение и не допустить отрицательного воздействия проблемы на финансовые рынки, которое может сказаться уже 1 января, передают "Вести".

"АН" писали, что республиканцы против увеличения налогов для самых богатых, но требуют сокращения социальных программ. Обама видит разрешение проблемы в прямо противоположном.