3 килограмма золота за голову посла США пообещала йеменская "Аль-Каида"
31 декабря 2012, 11:33 [ «Аргументы Недели» ]
За убийство посла США в Йемене Джеральда Фейерстейна подразделение международной исламистской террористической группировки "Аль-Каида" пообещало 3 кг золота в аудиообращении, распространенном в Интернете.
Об этом сообщили "Вести". Безопасность дипломатов стала ключевым вопросом для США после громкого убийства американского посла Кристофера Стивенса в Бенгази 11 сентября 2012 года.
"АН" писали, что в сентябре йеменские боевики "Аль-Каиды" призвали мусульман к наращиванию протестов и насилия против американских дипломатов в странах, где большинство населения исповедует ислам.