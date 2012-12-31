За убийство посла США в Йемене Джеральда Фейерстейна подразделение международной исламистской террористической группировки "Аль-Каида" пообещало 3 кг золота в аудиообращении, распространенном в Интернете.

Об этом сообщили "Вести". Безопасность дипломатов стала ключевым вопросом для США после громкого убийства американского посла Кристофера Стивенса в Бенгази 11 сентября 2012 года.

"АН" писали, что в сентябре йеменские боевики "Аль-Каиды" призвали мусульман к наращиванию протестов и насилия против американских дипломатов в странах, где большинство населения исповедует ислам.