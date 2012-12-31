Из-за халатности террористов сорвался крупный взрыв в Северной Ирландии

В крупнейшем городе Северной Ирландии Белфасте накануне вечером предотвращен крупный теракт. По счастливой случайности от днища автомобиля полицейского отвалилась плохо прикрепленная там бомба.

Обнаружил ее сам офицер. Жертвой взрыва мог стать не только правоохранник: мощная бомба разнесла бы все в округе у дома полицейского, где был припаркован автомобиль.

Возможно, ее установили радикальные республиканцы, поддерживающие отделение Ирландии от Великобритании, передают "Вести".

"АН" писали, что в Северной Ирландии с конца 60-х годов не прекращается конфликт между протестантами, желающими, чтобы страна осталась в составе Великобритании, и националистами-католиками, отстаивающими присоединение к независимой Ирландии. В начале декабря в Белфасте в столкновениях демонстрантами пострадали 14 полицейских.