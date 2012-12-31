У президента Венесуэлы выявлены очередные осложнения здоровья

Кубинские врачи обнаружили у президента Венесуэлы Уго Чавеса новые послеоперационные осложнения в связи с инфекцией дыхательных путей. Об этом сообщил в воскресенье венесуэльский вице-президент Николас Мадуро.

"АН" писали, что четвертая по счету операция по поводу злокачественной опухоли была сделана Чавесу в Гаване 11 декабря. Перед госпитализацией президент Венесуэлы публично объявил, что ему предстоит операция, а если с ним что-то случится, его преемником станет вице-президент, глава МИД Николас Мадуро.

В телевизионном обращении из Кубы, где он находится сейчас вместе с родственниками Чавеса, вице-президент подчеркнул, что врачи предпринимают все меры для устранения осложнений, передали Вести.

Мадуро передал венесуэльцам поздравления Чавеса с наступающим Новым годом.