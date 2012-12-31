Глава Госдепа США Хилари Клинтон госпитализирована

В Нью-Йорке во время планового медицинского обследования врачи обнаружили у Госсекретаря США Хиллари Клинтон тромб, возникший после сотрясения мозга, которое она получила в середине декабря. Клинтон положили в Пресвитарианский госпиталь.

Ей назначено лечение. Медики продолжат оценивать состояние ее здоровья. Они определят, необходимы ли какие-то дополнительные шаги, передал ИТАР-ТАСС.

"АН" писали, что ранее в середине декабря глава американской дипломатии подхватила во время зарубежной поездки желудочную инфекцию. А в Вашингтоне из-за резкого обезвоживания организма упала в обморок, ударилась головой и получила сотрясение мозга.

В январе, как ожидается, Хиллари Клинтон уйдет в отставку по собственному желанию. Ее преемником должен стать Джон Керри, глава сенатского комитета по внешней политике, кандидатуру которого уже предложил Барак Обама.