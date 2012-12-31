Автокатастрофа в Орегоне: погибли 9 канадских туристов, ранены 18

В Соединенных Штатах автобус, который вез канадских туристов из Лас-Вегаса в Ванкувер рухнул с обрыва в штате Орегона. Девять человек погибли, 18 получили ранения различной степени тяжести.

По предварительным данным, водитель потерял управление из-за гололеда, передали Вести. В результате автобус пробил ограждение и пролетел несколько десятков метров с обрыва. Всего в автобусе находилось 40 туристов из Канады.