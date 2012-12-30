Предпринимателя, задержанного за штурм мэрии Одессы, оставили под стражей
30 декабря 2012, 23:30 [ «Аргументы Недели» ]
В Одессе за участие в акции протеста у стен мэрии 21 декабря арестован предприниматель рынка «Привоз» Вячеслав БАБЕЙКО.
Как передает «Украинская правда» со ссылкой на УНИАН, Приморский районный суд Одессы в субботу принял решение продлить содержание БАБЕЙКО под стражей.
Суд также постановил, что в случае внесения в течение 5 дней залога в размере 35 тысяч гривен, подсудимый может быть освобожден из-под стражи.