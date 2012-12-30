В Риме сегодня скончалась Лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1986 года Рита Леви-Монтальчини, нейробиолог, получившая премию за открытие факторов роста, умерла в возрасте 103 лет.

Леви-Монтальчини была старейшим живущим Нобелевским лауреатом и пожизненным сенатором Итальянской Республики, премию Нобеля ученый получила вместе со Стэнли Коэном.