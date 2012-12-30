Опубликован некролог на Джорджа Буша-старшего
30 декабря 2012, 18:34 [ «Аргументы Недели» ]
//В мире
30 декабря 2012, 18:34 [ «Аргументы Недели» ]
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В Бурятии создали искусственную кожу, способную лечить ожоги и раны
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В команде Зеленского обсуждают гораздо больше кандидатур премьера, чем известно, - рассказал советник президента Украины
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Виктория Лопырева объяснила, почему ушла от Баскова к Булатову
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В Свердловской области люди построили мост через реку, не дождавшись помощи от властей
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Синоптики сообщили прогноз погоды в Москве, Подмосковье и соседних областях на ближайшие дни
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Эксперт: сближение России и Украины - "ночной кошмар" Европы и США
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