Опубликован некролог на Джорджа Буша-старшего

Курьёз произошёл сегодня на сайте западно-европейского СМИ: Der Spiegel на своем сайте по ошибке опубликовал некролог на бывшего президента США Джорджа Буша-старшего, проведшего месяц в больнице из-за бронхита.

После того, как посетители сайта Der Spiegel обратили на заметку внимание администрации сайта, публикация была удалена.

Джорджу Бушу-старшему 88 лет, его состояние оценивается, как стабильное.