Суд рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего главы МИД Израиля Либермана

Суд рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего главы МИД Израиля А. Либермана, материалы уголовного дела прокуратура передала в суд сегодня,по данным СМИ Израиля, Либерман обвиняется в мошенничестве и злоупотреблении доверием.

В частности, обвинение считает, что Либерман злоупотребил своим служебным положением, когда активно рекомендовал Зеэва Бен-Арье на должность посла Израиля в Латвии.