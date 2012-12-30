Минфин Греции снижает максимальный размер наличной сделки в наступающем году до €500, а в дальнейшем планируется еще более снизить этот порог чтобы обеспечить прозрачность торговых сделок и повысить собираемость налогов.

В настоящее время действует правило, по которому максимальная сумма наличными при покупке составляет €1500.

Замминистра финансов Йоргос Мавраганис заявил в интервью воскресной греческой газете "Катимерини", что правительство намерено всячески поощрять использование средств электронных платежей, передает РИА Новости.

Греция испытывает хронические трудности со сбором налогов. Население прячет многие миллиарды евро наличностью дома, не доверяя банкам.