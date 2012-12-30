У властей Коннектикута могут потребовать 100 млн$ из-за бойни в школе

14 декабря в начальной школе "Сэнди Хук" в городе Ньютаун, штат Коннектикут, США, 20-летний сын одной из сотрудниц устроил бойню, застрелив 12 девочек и 8 мальчиков в возрасте 6-7 лет, адвокат выжившей девочки готовит иск к властям.

Первой жертвой Адама Ланзы стала его мать - сотрудница "Сэнди Хук", погибли и шесть ее коллег.

Американские средства массовой информации передают, что некий Ирвин Пински, адвокат из города Нью-Хейвен штата Коннектикут, готовит 100 миллионный иск к властям штата. Пински в обоснование иска указал, что власти Коннектикута, включая министерство образования, не смогли защитить детей.

Ирвин Пински намерен представлять в суде интересы шестилетней девочки Джил Ду, которая находилась в классе в момент стрельбы.