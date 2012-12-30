Контроль над мятежным Хомсом восстановлен правительственными войсками Сирии

На западе Сирии после многодневных боев с вооруженными группировками оппозиции войска президента республики Башара Асада восстановили утраченный несколько месяцев назад контроль над городом - оплотом повстанцев - Хомсом.

Накануне стало известно, что правительственная армия Сирии уничтожила накануне несколько группировок вооруженных экстремистов под Дамаском, передает в воскресенье Взгляд.

В воскресенье в сирийской правозащитной организации Local Coordination Committees of Syria, базирующейся в Британии, назвали субботу, 29 декабря, самым кровавым днем конфликта в стране, по их данным, в этот день под Дамаском погибли 397 человек.

"АН" писали, что спецпредставитель ООН и ЛАГ по Сирии Лахдар Брахими на переговорах в Москве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что конфликт в Сирии удастся завершить политическим путем уже в начале 2013 года.