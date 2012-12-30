Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон признана королевой красоты

Супруга принца Уильяма герцогиня Кембриджская Кэтрин второй год подряд признана королевой красоты Великобритании.

В ТОП-5 самых красивых женщин страны вошли американская фотомодель, актриса и певица Николь Шерзингер; британская олимпийская чемпионка в семиборье Джессика Эннис; английская фотомодель, актриса и телеведущая Холли Уиллоби и младшая сестра Кейт Миддлтон Пиппа.

Пиппа и занимает пятую строчку рейтинга. Год назад она следовала за принцессой Кэтрин.

Супругу принца Уильяма ранее назвали «Персоной года в шляпе» - этот титул ей присвоила ассоциация любителей головных уборов, сообщает Росбалт. Миддлтон также была признана самой стильной девушкой по версии Harpers Bazaar, королевой High Street (VoucherCodes.co.uk), обладательницей самых роскошных волос (handbag.com), самой стильной невестой (Popsugar.com) и королевой красоты (Hollywoodlife.com).

Напомним, герцогиня Кембриджская беременна. Она страдала от острого токсикоза.