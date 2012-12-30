В Латвии главным событием года назван стремительный рост экономики страны

Латвийские эксперты назвали главным событием уходящего года стремительный рост экономики страны. Важнейшими по значимости событиями названы также досрочное погашение долга МВФ и повышение кредитных рейтингов страны.

Однако не все так благостно, считают экономисты. Да, по показателю прироста ВВП – около 5% - Латвия лидирует в Евросозе. Но стоит принимать во внимание, что количество ВВП, пересчитанного по паритету покупательной способности, приходящееся на душу населения Латвии, составляет всего 58 процентов от средней цифры по ЕС. По данным европейского статистического бюро Eurostat, за чертой бедности живут 40% жителей Латвии.

5% прирост ВВП ощутила богатая часть жителей Латвии, а остальное население пока чувствует, что жить стало труднее - так считает экономист Юрис Пайдерс. Премьер-министр Латвии Валдис Домбровскис заверяет, что в следующем году доходы жителей Латвии станут расти.

По большому счету, кризис закончился, но последствия его будут чувствоваться еще долго: ситуация в кошельках будет изменяться медленно, говорит Дайнис Гашпуйтис.

Экономика Латвии развивается в условиях высоких рисков развития экономики в еврозоне. Поэтому эксперты призывают жителей Латвии пока не слишком рассчитывать на рост зарплат.

В Министерстве финансов подсчитали, что к концу 2013 года ВВП Латвии в фактических ценах достигнет докризисного уровня – это и позволит сделать вывод о выходе страны из кризиса.