Президент Египта Мурси провозгласил в республике наступление эры демократии

Введение в Египте Конституции, основанной на шариате, можно считать свершившимся фактом. Мухаммед Мурси провозгласил в стране наступление эры демократии. По его словам, новый основной закон учитывает интересы всех граждан АРЕ и гарантирует им равные права и свободы.

Президент также заявил, что с принятием главного государственного документа переходный период в республике завершился, и призвал оппозицию прекратить массовые протесты.

"АН" писали о референдуме, проведенном в Египте по принятию новой Конституции страны.

Уличные беспорядки, которые продолжаются в стране более года, уже нанесли экономике Египта многомиллионный ущерб. После свержения режима Хосни Мубарака египетская казна уменьшилась в 2,5 раза и достигла своего критического минимума. Центробанк страны даже был вынужден пойти на принятие новых правил торговли иностранной валютой. В частности, в ближайшее время египтянам, возможно, запретят покупать доллары.