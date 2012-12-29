В Карачи взорван автобус: пять погибших, 25 раненых
29 декабря 2012, 21:52 [ «Аргументы Недели» ]
На юге Пакистана в субботу взорван пассажирский автобус в городе Карачи. После взрыва автобус загорелся. По меньшей мере, пять человек - женщины и дети - погибли и еще 25 получили ранения.
Восемь из госпитализированных пострадавших находятся в тяжелом состоянии, передают Вести.
Точная причина взрыва устанавливается. По словам пакистанских представителей стражей порядка, "был совершен теракт, или взорвался газовый баллон".