В Карачи взорван автобус: пять погибших, 25 раненых

На юге Пакистана в субботу взорван пассажирский автобус в городе Карачи. После взрыва автобус загорелся. По меньшей мере, пять человек - женщины и дети - погибли и еще 25 получили ранения.

Восемь из госпитализированных пострадавших находятся в тяжелом состоянии, передают Вести.

Точная причина взрыва устанавливается. По словам пакистанских представителей стражей порядка, "был совершен теракт, или взорвался газовый баллон".