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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//В мире

В Стокгольме начинается 111-я "Нобелевская неделя"

, 08:02 [ «Аргументы Недели» ]

Объявлением имени лауреата Нобелевской премии в области физиологии и медицины сегодня в Стокгольме (Швеция), в Каролинском медицинском институте, открывается 111-я Нобелевская неделя.

 В ближайшие дни станут известны обладатели премии в других номинациях. Так, во вторник, 9 октября в Стокгольме будет объявлено о решении Нобелевского комитета по физике, 10 октября - по химии. В пятницу, 12 октября, в Осло назовут лауреата премии мира. Обладатель "Премии по экономике памяти Нобеля", учрежденной Банком Швеции в 1968 году, определится в понедельник, 15 октября. Шведская академия, Нобелевский комитет которой принимает решение о присуждении премии в области литературы, пока о дате не объявляла, но, по традиции, это происходит в один из четвергов октября.


Ранее эксперты уже озвучили вероятных претендентов на "Нобелевку". Среди них физики Чарльз Беннет, Жиль Брассард и Уильям Вутерс, принимавшие активное участие в создании практической методики квантовой телепортации. Нобелевскую премию по химии может получить Акира Фудзисима за открытие нового способа применения диоксида титана, а по экономике - Роберт Шиллер, предсказавший коллапс рынка недвижимости США. Вероятными кандидатами на получении премии также являются Дэвид Эллис и Майкл Гранштейн, сделавшие ряд открытий в области изменения экспрессии генов без изменения самой последовательности ДНК.
Сумма каждой из Нобелевских премий составляет 10 млн шведских крон (€1 миллион).

НС

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