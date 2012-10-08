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8 октября 2012, 08:02 [ «Аргументы Недели» ]

Объявлением имени лауреата Нобелевской премии в области физиологии и медицины сегодня в Стокгольме (Швеция), в Каролинском медицинском институте, открывается 111-я Нобелевская неделя.

В ближайшие дни станут известны обладатели премии в других номинациях. Так, во вторник, 9 октября в Стокгольме будет объявлено о решении Нобелевского комитета по физике, 10 октября - по химии. В пятницу, 12 октября, в Осло назовут лауреата премии мира. Обладатель "Премии по экономике памяти Нобеля", учрежденной Банком Швеции в 1968 году, определится в понедельник, 15 октября. Шведская академия, Нобелевский комитет которой принимает решение о присуждении премии в области литературы, пока о дате не объявляла, но, по традиции, это происходит в один из четвергов октября.



Ранее эксперты уже озвучили вероятных претендентов на "Нобелевку". Среди них физики Чарльз Беннет, Жиль Брассард и Уильям Вутерс, принимавшие активное участие в создании практической методики квантовой телепортации. Нобелевскую премию по химии может получить Акира Фудзисима за открытие нового способа применения диоксида титана, а по экономике - Роберт Шиллер, предсказавший коллапс рынка недвижимости США. Вероятными кандидатами на получении премии также являются Дэвид Эллис и Майкл Гранштейн, сделавшие ряд открытий в области изменения экспрессии генов без изменения самой последовательности ДНК.

Сумма каждой из Нобелевских премий составляет 10 млн шведских крон (€1 миллион).