Действующий президент Венесуэлы переизбран на новый срок

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8 октября 2012, 07:26 [ «Аргументы Недели» ]

Действующий президент Венесуэлы Уго Чавес переизбран на новый срок. По данным избирательной комиссии страны, за него отдали голоса 54% избирателей. За Энрике Каприлес отдали голоса 45% избирателей.

Наблюдатели отмечают крайне высокую явку избирателей, из-за этого на некоторых пунктах голосование было продлено.



Национальный избирательный совет обнародовал в 22:00 по местному времени первый итоговый бюллетень, согласно которому за Чавеса проголосовали 54 процента избирателей. В соответствии с действующим законодательством Национальный избирательный совет выпускает первый итоговый бюллетень только после того, как тенденция при подсчете голосов станет необратимой. Таким образом, окончательные результаты выборов могут варьироваться, но победитель определился окончательно.