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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//В мире

Действующий президент Венесуэлы переизбран на новый срок

, 07:26 [ «Аргументы Недели» ]

Действующий президент Венесуэлы Уго Чавес переизбран на новый срок. По данным избирательной комиссии страны, за него отдали голоса 54% избирателей. За Энрике Каприлес отдали голоса 45% избирателей.

 Наблюдатели отмечают крайне высокую явку избирателей, из-за этого на некоторых пунктах голосование было продлено.


Национальный избирательный совет обнародовал в 22:00 по местному времени первый итоговый бюллетень, согласно которому за Чавеса проголосовали 54 процента избирателей. В соответствии с действующим законодательством Национальный избирательный совет выпускает первый итоговый бюллетень только после того, как тенденция при подсчете голосов станет необратимой. Таким образом, окончательные результаты выборов могут варьироваться, но победитель определился окончательно.

НС

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