В США арестован 23-летний американец, обвиненный в подготовке терактов

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7 октября 2012, 20:37 [ «Аргументы Недели» ]

avtomaniya.com

23-летний американец арестован сотрудниками спецслужб в США, некий Грегори Артур Веллер Второй планировал взорвать в штате Оклахома 48 церквей, в его доме при обыске найдены материалы для изготовления бомб, семья арестованного уже заявила, что подозреваемый страдает психическими расстройствами.

Кроме взрывчатки обнаружены планы установки бомб в 48 церквях Оклахомы, сообщают СМИ США со ссылкой на полицию.