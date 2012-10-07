//В мире
В США арестован 23-летний американец, обвиненный в подготовке терактов
7 октября 2012, 20:37 [ «Аргументы Недели» ]
//В мире
7 октября 2012, 20:37 [ «Аргументы Недели» ]
На фоне затянувшегося процесса выхода Великобритании из Евросоюза, робких попыток ведущих стран Европы возобновить диалог с Россией, куда движется Европа и как нам с…
Александр Лукашенко сообщил о готовности отправить белорусских военных в зону конфликта в Донбассе. С соответствующим заявлением президент бывшей советской республики…
В мире
Политический эксперт Дмитрий Заборин рассказал, как спасти жителей самопровозглашенных Донецкой и Лушганской республик от зачистки после возвращения данных территорий в состав украинского государства.
Политический эксперт Дмитрий Заборин рассказал, как спасти жителей самопровозглашенных Донецкой и Лушганской республик…
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В сентябре премьер-министр Дм. Медведев продемонстрировал удивительные…
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Этой осенью должны подвести первые результаты исполнения майских…
Пока все обсуждают возможное извержение американского вулкана…
Однозначного ответа на этот вопрос не существует. С одной стороны…
Общество
В хмурые и холодные 90-е, когда мы на Сахалине и Курилах годами сидели на дозированном пайке тепла и света, гуляла такая байка: мол, надо объявить…
В МВД поддерживают идею снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 10 км/ч. Об этом заявил замруководителя Госавтоинспекции генерал-майор…
Людей, рожденных под знаками Тельца, Девы, Скорпиона, Водолея и Близнецов, ждет удача во втором осеннем месяце. Об этом говорится в астрологическом…
Китайская полиция во время проведения обысков у бывшего мэра города Ганьчжоу Чжан Ци обнаружила 13,5 тонны золота в виде слитков. Об этом сегодня…
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После жесткой посадки Boeing в Барнауле к медикам обратились уже 56 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте…
Президент РФ Владимир Путин использует для телефонных переговоров вне кабинета специальное мобильное устройство, которое толще обычного смартфона. Об этом пишет МК со…
В четверг, 26 сентября, в Минобороны РФ сообщили о том, сколько подлодок и боевых кораблей в настоящее время находятся на базе Военно-морского флота Российской Федерации…
Идея узаконить профессию "домохозяйка" и платить таким работникам зарплату выглядит "привлекательной", заявил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам…
Российский кардиолог Юрий Беленков рассказал о самых эффективных мерах профилактики инфаркта миокарда. Данной теме посвящена публикация, которая появилась некоторое время…
В МЧС России подтвердили журналистам запрет на курение на балконах и лоджиях квартир жилых домов. Он начнет действовать с 1 октября. Об этом сообщила РИА Новости…
Наследный принц впервые прокомментировал гибель оппозиционного журналиста в саудовском консульстве в октябре прошлого года. По его словам, он считает себя ответственным…
Восстание Донецка и Луганска и их конфликт с центральной украинской властью были неизбежны. Такая точка зрения представлена в материале, который появился некоторое время…
Председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике, российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал выступление главы Украины на Генеральной…
Европейские специалисты в области здавоохранения определили ночной симптом, который предупреждает о риске появления в организме злокачественной опухоли. Речь идет…
Арбитражный суд Москвы вернул без рассмотрения иск управляющего кинокомпании "Русская Фильм Группа", снявшей фильм "Вий", о взыскании около 217 млн рублей с Джеки Чана…
В зоне конфликта в Донбассе произошло боестолкновение между военнослужащими 59-й бригады Вооруженных сил Украины и представителем полка «Азов» (запрещенная в России…
Банки могут начать брать с клиентов плату за хранение валютных средств на их счетах. Законопроект с этой инициативой планируется к обсуждению в Госдуме уже в октябре…
Зарубежные исследователи заявили, что курильщикам на 10 лет раньше требуется помощь в одевании и приеме пищи, чем обычным людям, пишет издание The Sun.
Космический корабль "МС-15" после успешного старта с Байконура доставил на Международную космическую станцию очередной экипаж. Прямая трансляция велась на сайте…
Эксперты-диетологи рассказали, что все мужчины должны есть капусту. Оказывается, в этом овоще есть цинк, помогающий вырабатываться мужским гормонам.
Общество
Телеведущий Владимир Соловьев назвал экс-президента Франции Жака Ширака "титаном", который действительно понимал интересы своего народа. Французская пресса 26 сентября…
Предложение России ввести мораторий на размещение ракет средней и малой дальности в Европе выглядит "нереальным". Об этом накануне заявила представитель…
Синоптики проверили все известные приметы о погоде и заявили, что полагаться можно только на две из них, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Майя Косьянчич в ответ на ультиматум, выдвинутый президентом США Дональдом Трампом, назвала беспрецедентным объем помощи…
Эксперты опубликовали список самых живописных маяков мира: от Орегона до Новой Зеландии. Современные средства навигации сделали башни с сигнальными огнями менее значимыми…
Шоу-бизнес
Капитан команды КВН «Сборная Снежногорска» Сергей Жариков рассказал, что у одной из участниц команды обнаружили онкологию. Диагноз врачей – саркома желудка четвертой…
СК России возбудил уголовное дело против 95-летнего ветерана латышского легиона СС и политика Висвалдиса Лациса за реабилитацию нацизма.
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Скандал вокруг дела протоиерея Николая Стремского набирает обороты. Арестованы, кроме самого настоятеля «обители милосердия», его дочь и зять. Губернатор Оренбургской…
Лефортовский суд Москвы накануне наложил арест на компьютерную программу в рамках уголовного дела в отношении бывшего зампредседателя Фонда социального страхования (ФСС)…
В МЧС России уточнили поступившую ранее информацию об ужесточении закона о противопожарной безопасности. Изначально сообщалось, что с 1 октября россиянам запретят жарить…
Ранее в Росстате провели исследование и выяснили, что в России значительно увеличился средний возраст невест. Если раньше девушки выходили замуж в промежутке от 18 до 24…
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В Санкт-Петербурге сотрудники бригады скорой помощи Елизаветинской больницы подрались с одной из пациенток. Отмечается, что конфликт начался с того, что женщина оскорбила…
Валентин Гафт - мастер современной эпиграммы. Едкие, сатиричные или же хвалебные, - все они пишутся с искренней честностью и ясно выражают позицию писателя
Специалисты рассказали о способах профилактики инсульта головного мозга, который в большом количестве случае приводит к летальному исходу. Данной теме посвящен материал…
Товарный поезд въехал в грузовой автомобиль на железнодорожном переезде Транссибирской магистрали в районе села Кирга Еврейской автономной области. Об этом сообщает…
Звезда российского шансона Михаил Шуфутинский дал эксклюзивное интервью «Аргументам недели». Во время беседы известный исполнитель рассказал о своем отношении…
Попытки Запада столкнуть Российскую Федерацию и Украину в большой войне увенчаются крахом. Такой прогноз содержится в материале, появившемся некоторое время назад…
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Ученые из Шотландии нашли напиток, который утоляет жажду и сохраняет в организме баланс жидкости не хуже, чем вода. Всего было проанализировано действие на организм…
Конфликт в Донбассе на самом деле был порожден газовым вопросом и борьбой за газовый рынок Европы. Соответствующее заявление в разговоре с представителями прессы сделал…
В четверг, 26 сентября, на западной части Турции зафиксированы мощные подземные толчки магнитудой 5,9. Отмечается, что чрезвычайная ситуация вызывает страх и большую…
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил, что в его стране русский язык не станет «яблоком раздора». Глава государства отметил, что и белорусский, и русский язык…
Жаркое из блогов
Десять лет тюрьмы получил на днях бывший сотрудник Разведывательного управления Министерства обороны США (РУМО) Рон Рокуэлл Хансен за многолетний шпионаж в пользу…
Известная телеведущая и светская львица Ксения Собчак призналась во время интервью с певицей Светланой Лободой в шоу "Осторожно, Собчак!", что долго восстанавливалась…
Все больше политиков и общественных деятелей призывает ограничить потребление человечества для того, чтобы спасти планету. В некоторых странах культ умеренного…
Внучка британской королевы Елизаветы II принцесса Беатрис собралась замуж. Избранником 31-летней особы монарших кровей стал 35-летний миллионер Эдоардо Мапелли Моцци.
Известный российский стилист Влад Лисовец оценил образ первой леди Украины Елены Зеленской на ежегодном обеде Fashion 4 Development в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке…
На YouTube-канале Народной милиции ДНР появилось видео под названием «Украинский БПЛА бомбит мирных жителей». На выложенных кадрах запечатлено, как беспилотник сбрасывает…
Французская пресса продолжает восхищаться игрой Александра Головина в матче против «Ниццы». Об этом пишет еженедельнику «Аргументы недели» специальный корреспондент…
Депутат Госдумы Наталья Поклонская предложила новое место для штаб-квартиры ООН. По её мнению, для этих целей отлично подойдёт Ялта. «На полуострове найдется красивое…
В мире
Президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия вынуждена искать альтернативные источники поставок нефти в условиях налогового маневра в нефтяной сфере в России.
Российский телеведущий и журналист Владимир Соловьев разглядел «настоящее лицо» президента Украины Владимира Зеленского во время его выступления на брифинге в Нью-Йорке.