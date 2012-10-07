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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//В мире

В США арестован 23-летний американец, обвиненный в подготовке терактов

, 20:37 [ «Аргументы Недели» ]

avtomaniya.com
avtomaniya.com
23-летний американец арестован сотрудниками спецслужб в США, некий Грегори Артур Веллер Второй планировал взорвать в штате Оклахома 48 церквей, в его доме при обыске найдены материалы для изготовления бомб, семья арестованного уже заявила, что подозреваемый страдает психическими расстройствами.
 
Кроме взрывчатки обнаружены планы установки бомб в 48 церквях Оклахомы, сообщают СМИ США со ссылкой на полицию.
ЕП

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