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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//В мире

Перед президентом Чехии Вацлавом Клаусом извинился "игрушечный" киллер

, 18:11 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта vesti.ru
Фото с сайта vesti.ru

В Чехии мужчина, совершивший фальшивое покушение на президента страны, извинился перед Вацлавом Клаусом. 26-летний Павел Вондроуш написал письмо главе государства. Он пообещал купить президенту новый пиджак и рубашку.

"АН" писали, что 30 сентября Павел Ондроуш, который "покусился" на президента страны Вацлава Клауса с игрушечным пистолетом был выпущен на свободу. Против "террориста" было выдвинуто обвинение в хулиганстве. По чешскому законодательству эта статья грозит двумя годами тюремного заключения.

ЛБ

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