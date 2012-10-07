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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//В мире

В Германии в одной из школ запретили домашние задания

, 18:00 [ «Аргументы Недели» ]

Фото tigrulki.ru
Фото tigrulki.ru

В Вестфалии в одной из немецких школ запретили домашние задания. Теперь у учеников гимназии в Вестфалии будет больше времени отдохнуть после уроков и заняться спортом или музыкой. Решение избавить школьников от выполнения заданий дома связано с удлинением учебного дня.

А к этому, в свою очередь, привело сокращение всего школьного образования на один год, передает со ссылкой на местные СМИ радио "Маяк".  Из-за этого у детей не оставалось свободное время для физической культуры или освоения музыкальных инструментов.

ЛБ

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