В Германии в одной из школ запретили домашние задания

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7 октября 2012, 18:00 [ «Аргументы Недели» ]

Фото tigrulki.ru

В Вестфалии в одной из немецких школ запретили домашние задания. Теперь у учеников гимназии в Вестфалии будет больше времени отдохнуть после уроков и заняться спортом или музыкой. Решение избавить школьников от выполнения заданий дома связано с удлинением учебного дня.

А к этому, в свою очередь, привело сокращение всего школьного образования на один год, передает со ссылкой на местные СМИ радио "Маяк". Из-за этого у детей не оставалось свободное время для физической культуры или освоения музыкальных инструментов.