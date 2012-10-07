Владимир Путин: Саакашвили будет цепляться за власть

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7 октября 2012, 16:47 [ «Аргументы Недели» ]

Президент России Владимир Путин в интервью программе НТВ "Центральное телевидение" высказал мнение, что президент Грузии Михаил Саакашвили предпримет попытку сохранить в своих руках власть за счет одномандатников.

Оппозиция по итогам выборов получит 83 депутатских мандата в парламенте Грузии, партия Саакашвили "Единое национальное движение" заняла второе место и будет представлена 67 депутатами.