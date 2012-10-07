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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//В мире

Владимир Путин: Саакашвили будет цепляться за власть

, 16:47 [ «Аргументы Недели» ]

Президент России Владимир Путин в интервью программе НТВ "Центральное телевидение" высказал мнение, что президент Грузии Михаил Саакашвили предпримет попытку сохранить в своих руках власть за счет одномандатников.
 
Напомним, на парламентских выборах в Грузии победила оппозиция. "Я думаю, что он (Саакашвили - ред.) попытается отыграть проигрыш по спискам на одномандатных округах", - сказал Путин, комментируя победу коалиции "Грузинская мечта".
 
Оппозиция по итогам выборов получит 83 депутатских мандата в парламенте Грузии, партия Саакашвили "Единое национальное движение" заняла второе место и будет представлена 67 депутатами.
ЕП

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