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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//В мире

Выборы президента Венесуэллы: Чавес и Каприлес идут "ноздря в ноздрю"

, 16:25 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта bbc.co.uk
Фото с сайта bbc.co.uk

В Венесуэлле в воскресенье идут президентские выборы. На этот пост претендуют 6 человек. Но основная борьба развернется между действующим главой государства Уго Чавесом и единым кандидатом от оппозиции Энрике Каприлесом.

40-летний адвокат критикует правительство за коррупцию, высокий уровень преступности и обещает развивать частное предпринимательство. В свою очередь Уго Чавес, который баллотируется на 3-й срок, утверждает, что для завершения реформ ему необходимы еще 6 лет.

По данным последних опросов, шансы на победу у основных соперников практически равны, передает ТВЦ.

ЛБ

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