Марокканские судьи вышли на демонстрацию против коррупции

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7 октября 2012, 15:49 [ «Аргументы Недели» ]

Кадр Euronews.

В Марокко около 800 судей приняли участие в манифестации в Рабате, выступая против мздоимства в юридической системе . "Правосудие без коррупции" – под такими плакатами сотрудники юстиции призывали власти страны провести обещанные еще в прошлом году реформы.

"У нас нет защиты, нет прав, мы работаем за нищенскую зарплату, мы работаем в катастрофических условиях. Но помимо этого, мы совершенно не свободны. Что очень важно для нас – это независимость, автономность юридической системы. Именно этого мы добиваемся", – жалуется судья из города Сиди-Касем, передает Euronews.

Марокко, где сильна королевская власть, миновали события “арабской весны”.