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7 октября 2012, 15:22 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта diary.ru

Северокорейский лидер Ким Чен Ын призвал усилить борьбу с враждебной идеологией. Руководитель КНДР заявил об этом в воскресенье во время открытия памятника Ким Чен Иру у здания госбезопасности.



По словам северокорейского лидера, спецслужбы должны продолжить борьбу «против врагов на невидимом фронте». Как пишут западные СМИ, министерство государственной безопасности отвечает за многочисленные политические тюрьмы в КНДР. В последнее время власти Северной Кореи стали больше внимания уделяется пропаганде и сообщениям о борьбе с идеологическими врагами.

Между тем, "АН" писали, что Южная Корея подписала с США новый договор, согласно которому теперь может увеличить дальность ракет до 800 км и мощь своего вооружения.