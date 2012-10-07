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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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К берегам Газы идет в одиночестве бесстрашный "парусник свободы"

, 14:31 [ «Аргументы Недели» ]

Кадр Euronews.
Кадр Euronews.

Одинокое шведское судно отправилось из Италии к берегам Газы. Оно везет семнадцать пропалестинских активистов и гуманитарный груз, а также материалы для строительства так называемого "ковчега Газы" для прорыва блокады изнутри.

Израиль уже заявил, что его позиция остается неизменной и шведское судно в сектор Газа не пустят, передает Euronews.

Трехмачтовая парусная шхуна "Эстель" отправилась в путь в июне. Она заходила в порты Норвегии, Франции, Испании, Корсики и Италии. К ней не присоединились другие суда. Неаполь стал последней остановкой перед Газой.

"АН" писали, что два года назад блокаду пыталось прорвать турецкое судно "Мави Мармара", плывшее в Газу в составе так называемой "флотилии свободы". В ходе перехвата корабля израильским спецназом погибли 9 активистов.

ЛБ

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