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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//В мире

Сеул увеличивает дальность ракет до 800 км и сможет достичь любой точки в КНДР

, 14:21 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта newsru.co.il
Фото с сайта newsru.co.il

Южная Корея увеличивает дальность своих ракет от существующих 300 до 800 км. Как сообщил представитель администрации президента РК Чхон Ён У, соответствующее соглашение с США было подписано в воскресенье.

Договор с США позволяет РК разрабатывать новые баллистические ракеты увеличенной дальности, способные накрыть всю территорию КНДР, при условии пуска от южнокорейского города Тэчжон /100 км к югу от Сеула.

Договоренность предусматривает также увеличение веса боеголовок ракет, включая также и те, дальность действия которых менее 800 км. Ныне существующие весовые ограничения на боеголовки составляют 500 кг.

Также с 500 кг до 2,5 тонн увеличен разрешенный вес южнокорейских беспилотных летающих аппаратов. В Сеуле этот момент считают очень важным, поскольку на БПЛА могут устанавливаться вооружения для нанесения ударов по Северной Корее.

ЛБ

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