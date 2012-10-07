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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//В мире

В Лондоне за один день на большом экране покажут все серии "Война и мир"

, 14:12 [ «Аргументы Недели» ]

В британской столице сегодня пройдет специальный показ киноэпопеи Сергея Бондарчука "Война и мир", гости которого смогут за один день увидеть все серии знаменитой экранизации одноименного романа Льва Толстого.

  Акция пройдет в кинотеатре "Курзон Ренуар синема" /Curzon Renoir Cinema/ на Брунсвик-сквер, она организована проектом "А ноз-амур" /A Nos Amours/.
Общая продолжительность показа на большом экране всех четырех ее частей составит 431 минуту. Согласно расписанию, сеанс одной из самых высокобюджетных картин в истории начнется в 10:00 по местному времени /13:00 мск/, а завершится в 18:00 /21:00 мск/. Предусмотрен перерыв на обед.


В Великобритании продолжаются мероприятия в честь победы России в Отечественной войне 1812 года. Организаторы пригласили публику посещением сеанса "отметить 200-летнюю годовщину Бородинского сражения". "С учетом того, что все четыре части этого 7,5-часового шедевра будут показаны на протяжении одного дня, нельзя упускать возможность погрузиться в произведение, ставшее частью истории кинематографа", - указали они, сообщает ИТАР-ТАСС.
Коллектив "А ноз-амур", созданный режиссерами Джоанной Хогг и Адамом Робертсом для демонстрации "поверхностно или малознакомого /местному зрителю/, но особенно мощного" кино, проведет 10-й показ. Ранее проект уже показывал картины Андрея Тарковского, Ингмара Бергмана и других мэтров.

НС

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