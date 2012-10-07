Российские бомжи бьются за кубок мира по футболу

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7 октября 2012, 13:47 [ «Аргументы Недели» ]

Кадр Euronews.

В столице Мексики в воскресенье стартовал 10-й чемпионат мира по футболу для бездомных. За кубок поборются более 60 команд из разных стран мира. Среди участников — и российская сборная – победитель чемпионата 2006 года.

Организаторы верят, что спорт поможет людям, лишенным крова, а также алкоголикам и наркоманам вернуться к нормальной жизни в обществе, передает Euronews.

Матчи пройдут на центральной площади Мехико. Правила игры максимально приближены к уличному футболу. К игре допускаются как мужские, так и женские команды.