В Бразилии всем миром выбирают мэров и депутатов муниципалитетов

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7 октября 2012, 13:31 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта newsland.ru

В Бразилии в воскресенье проходят общенациональные выборы в местные органы власти. 140 миллионов граждан, имеющих право голоса, должны будут избрать мэров и депутатов местных законодательных собраний.



По бразильским законам участие в голосовании обязательно. В ходе предвыборной кампании в Рио-де-Жанейро в некоторые районы бедноты - так называемые фавелы - для поддержания законности и порядка пришлось вводить армейские подразделения, передал "Маяк". Военные будут находиться там и сегодня. Голосование повсеместно проводится с помощью электронных урн.



В этот раз почти 8 млн избирателей в трехстах муниципиях опробуют новинку - аппараты для голосования, снабженные дактилоскопическими идентификаторами. Эту систему в перспективе планируется распространить на всю страну.