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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//В мире

В Бразилии всем миром выбирают мэров и депутатов муниципалитетов

, 13:31 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта newsland.ru
Фото с сайта newsland.ru

В Бразилии в воскресенье проходят общенациональные выборы в местные органы власти. 140 миллионов граждан, имеющих право голоса, должны будут избрать мэров и депутатов местных законодательных собраний.

По бразильским законам участие в голосовании обязательно. В ходе предвыборной кампании в Рио-де-Жанейро в некоторые районы бедноты - так называемые фавелы - для поддержания законности и порядка пришлось вводить армейские подразделения, передал "Маяк". Военные будут находиться там и сегодня. Голосование повсеместно проводится с помощью электронных урн.

В этот раз почти 8 млн избирателей в трехстах муниципиях опробуют новинку - аппараты для голосования, снабженные дактилоскопическими идентификаторами. Эту систему в перспективе планируется распространить на всю страну.

ЛБ

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