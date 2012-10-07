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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//В мире

Выходец из Британии стал победителем в чемпионате по приготовлению овсянки

, 12:49 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта bbc.co.uk
Фото с сайта bbc.co.uk

На XIX ежегодном чемпионате мира по приготовлению овсянки, который прошел накануне в Шотландии стал выходец из Великобритании Бенедикт Хорсбург, проживающий в Германии. В финале соревнования приняли участие 16 кашеваров.

В соответствии с правилами, для приготовления овсянки они должны были использовать только крупу, воду и соль.

Победитель получил в награду "Золотую мешалку" для каши, сообщает Би-Би-Си. Как рассказал сам Хорсбург, он начал готовить овсянку несколько лет назад, чтобы обеспечить "хорошим и питательным завтраком" трех своих дочерей. Впоследствии именно они убедили его принять участие в соревновании.

ЛБ

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