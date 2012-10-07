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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//В мире

Исламисты-сепаратисты добились создания автономии на Филиппинах

, 11:56 [ «Аргументы Недели» ]

Фото AFP.
Фото AFP.

В воскресенье, 7 октября, президент Филиппин Бениньо Акино сообщил, что боевики из ''Исламского фронта освобождения моро'' (MILF), действующие на юге страны, согласились на подписание мирного договора.

По словам президента, обрисовавшего в эфире филиппинского телевидения контуры будущего соглашения, на юге страны, где большинство населения исповедует католичество, будет создана мусульманская автономная область, передает ИТАР-ТАСС со ссылкой на Associated Press.

Соглашение должно быть официально заключено в Маниле через несколько дней. Тогда же должен быть определен объем полномочий властей будущей автономии, ее территориальные рамки, а также бюджет. Согласно плану президента Б. Акино, окончательно мирный договор будет подписан к 2016 году, когда истекает срок его президентских полномочий.

Текущие договоренности стали наиболее удачным моментом за всю 15-летнюю историю переговоров с исламистской группировкой, выступающей за независимость живущего на Филиппинах народа моро. Боевики, выступающие за создание исламского государства ведут борьбу против правительства с 70-х годов, изначально существуя в качестве Национально-освободительного фронта моро, который в 1981 году был преобразован наиболее радикальными и консервативными участниками в MILF.

ЛБ

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