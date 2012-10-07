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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//В мире

Турция перебросила в Средиземное море военные корабли и подлодки

, 10:07 [ «Аргументы Недели» ]

Турецкие военные сообщили, что в связи с резким обострением ситуации на границе с Сирией с севера страны в Средиземное море «переброшены военные корабли и подводные лодки».

 Об этом сообщают турецкие СМИ.

Ранее "АН" сообщали: В результате ожесточенного противостояния военных и сирийских оппозиционеров на территории САР у границы с Турцией в субботу под контроль повстанцев перешла деревня Хирбат аль-Джоз. В бою погибли 25 солдат и три мятежника.

 Вооруженный конфликт в Сирии длится с марта 2011 года. Несмотря на усилия ООН, враждующие стороны не удалось склонить к мирным переговорам. По различным данным, за все это время жертвами военных столкновений стали более 20 тысяч человек.

НС

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