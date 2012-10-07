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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//В мире

Премьер Японии посетил аварийную АЭС "Фукусима-1"

, 09:40 [ «Аргументы Недели» ]

Премьер-министр Японии Ёсихико Нода посетил сегодня четвертый энергоблок аварийной АЭС "Фукусима-1", выслушал доклад о ходе ликвидационных работ и встретился с ликвидаторами.

 Премьер впервые посетил четвертый энергоблок, поврежденный взрывом водорода в марте 2011 года. Ему доложили о ходе подготовительных работ по извлечению отработанных ядерных стержней.
"Как гражданин Японии я благодарен вам за то, что вы приняли здесь бой в самое страшное и тяжелое время", - сказал Нода.
Это пятая поездка премьера Ноды в префектуру и вторая - на станцию. К вечеру Нода посетит центральную аппаратную первого и второго энергоблоков, а также ознакомится с ходом работ по дезактивации в поселке Нарахама.

НС

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