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7 октября 2012, 09:40 [ «Аргументы Недели» ]

Премьер-министр Японии Ёсихико Нода посетил сегодня четвертый энергоблок аварийной АЭС "Фукусима-1", выслушал доклад о ходе ликвидационных работ и встретился с ликвидаторами.

Премьер впервые посетил четвертый энергоблок, поврежденный взрывом водорода в марте 2011 года. Ему доложили о ходе подготовительных работ по извлечению отработанных ядерных стержней.

"Как гражданин Японии я благодарен вам за то, что вы приняли здесь бой в самое страшное и тяжелое время", - сказал Нода.

Это пятая поездка премьера Ноды в префектуру и вторая - на станцию. К вечеру Нода посетит центральную аппаратную первого и второго энергоблоков, а также ознакомится с ходом работ по дезактивации в поселке Нарахама.



