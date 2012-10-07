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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//В мире

Клана Казалези больше нет, арестован последний лидер

, 08:56 [ «Аргументы Недели» ]

Итальянская полиция арестовала Массимо Ди Катерино – последнего находившегося в розыске лидера мафиозного клана Казалези. 40-летнего мафиози схватили в его доме, превращенном в настоящий бункер.

 Арест проходил на глазах у его жены. Во время обыска была обнаружена большая сумма денег и оружие.
Клан Казалези был одним из самых известных в преступном синдикате.
В 2008 году апелляционный суд оставил в силе вердикты, объявленные 16 боссам этого клана.
Приговоры, которые главари преступной группы пытались обжаловать, были вынесены за убийства и создание преступной организации. Во время оглашения того решения суда в зале присутствовали только двое подсудимых, сообщает gazeta.ru. Остальные мафиози наблюдали за процессом из своих тюремных камер, с которыми была установлена видеосвязь.

НС

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