Высокопоставленные чиновники спешно покидают Грузию

Бывший министр внутренних дел Грузии Бачо Ахалая, подавший в отставку после скандала с пытками в тюрьмах, и заместитель министра обороны Дата Ахалая покинули Грузию. Братья Ахалая уехали из страны в ночь на субботу.
До этого им прямо в Министерство обороны привезли паспорта и визы, сообщают грузинские СМИ.
Братья попрощались друг с другом и сели в различные автомобили. По словам очевидцев, после распространения кадров пыток в тюрьмах, братья Ахалая жили на 9-ом этаже генерального штаба, в т.н. апартаменте Ахалая.
В социальных сетях и различных СМИ также распространяется информация о том, что из Грузии выехали еще один высокопоставленный чиновник полиции Мегис Кардава и министр юстиции Зураб Адеишвили.
Руководители пресс-служб данных ведомств утверждают, что ничего об этом не знают.