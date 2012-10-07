Высокопоставленные чиновники спешно покидают Грузию

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7 октября 2012, 08:34 [ «Аргументы Недели» ]

Бывший министр внутренних дел Грузии Бачо Ахалая, подавший в отставку после скандала с пытками в тюрьмах, и заместитель министра обороны Дата Ахалая покинули Грузию. Братья Ахалая уехали из страны в ночь на субботу.

До этого им прямо в Министерство обороны привезли паспорта и визы, сообщают грузинские СМИ.



Братья попрощались друг с другом и сели в различные автомобили. По словам очевидцев, после распространения кадров пыток в тюрьмах, братья Ахалая жили на 9-ом этаже генерального штаба, в т.н. апартаменте Ахалая.



В социальных сетях и различных СМИ также распространяется информация о том, что из Грузии выехали еще один высокопоставленный чиновник полиции Мегис Кардава и министр юстиции Зураб Адеишвили.



Руководители пресс-служб данных ведомств утверждают, что ничего об этом не знают.



