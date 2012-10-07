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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//В мире

Чета Обама отметили 20-летие совместной жизни в ресторане

, 07:08 [ «Аргументы Недели» ]

 Президентская чета — Барак и Мишель Обама – 6 октября отпраздновали 20-летие со дня вступления в брак. Вечером они поужинали в ресторане "Бурбон Стейк" в районе Джорджтаун на северо-западе Вашингтона.

Сопровождавшие Обаму журналисты президентского пула не были допущены на ужин и дожидались главу государства в расположенном неподалеку сетевом кафе "Хлеб насущный".
Нынешний президент вступил в брак с первой леди 3 октября 1992 года и отмечать "фарфоровую свадьбу" супруги должны были в среду. Но помешала предвыборная гонка. В Университете Денвера (штат Колорадо) состоялись первые теледебаты между кандидатами в президенты США Бараком Обамой и Миттом Ромни. Действующий глава государства фактически начал дебаты с признания в любви своей жене.

"В этот день, 20 лет назад я женился на любви всей моей жизни и на моем лучшем друге. С годовщиной, Мишель!", — написал Барак Обама в Twitter.
"С 20-й годовщиной, Барак. Спасибо тебе за то, что ты — великолепный муж, друг и отец каждый день. Я люблю тебя", — ответила в Twitter Мишель.

У Барака и Мишель две дочери. Первая — Малия-Энн — родилась 4 июля 1998 года, вторая — Наташа, которую в семье называют Сашей, — 10 июня 2001 года. В августе 2012 года в Чикаго (родном городе семейной четы) был установлен памятник в том месте, где они впервые поцеловались.

НС

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