Чета Обама отметили 20-летие совместной жизни в ресторане

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7 октября 2012, 07:08 [ «Аргументы Недели» ]

Президентская чета — Барак и Мишель Обама – 6 октября отпраздновали 20-летие со дня вступления в брак. Вечером они поужинали в ресторане "Бурбон Стейк" в районе Джорджтаун на северо-западе Вашингтона.



Сопровождавшие Обаму журналисты президентского пула не были допущены на ужин и дожидались главу государства в расположенном неподалеку сетевом кафе "Хлеб насущный".

Нынешний президент вступил в брак с первой леди 3 октября 1992 года и отмечать "фарфоровую свадьбу" супруги должны были в среду. Но помешала предвыборная гонка. В Университете Денвера (штат Колорадо) состоялись первые теледебаты между кандидатами в президенты США Бараком Обамой и Миттом Ромни. Действующий глава государства фактически начал дебаты с признания в любви своей жене.



"В этот день, 20 лет назад я женился на любви всей моей жизни и на моем лучшем друге. С годовщиной, Мишель!", — написал Барак Обама в Twitter.

"С 20-й годовщиной, Барак. Спасибо тебе за то, что ты — великолепный муж, друг и отец каждый день. Я люблю тебя", — ответила в Twitter Мишель.



У Барака и Мишель две дочери. Первая — Малия-Энн — родилась 4 июля 1998 года, вторая — Наташа, которую в семье называют Сашей, — 10 июня 2001 года. В августе 2012 года в Чикаго (родном городе семейной четы) был установлен памятник в том месте, где они впервые поцеловались.



