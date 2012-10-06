Все новости >>

Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//В мире

В Германии полиции задержала более сотни левых радикалов

, 23:05 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта vesti.ru
Фото с сайта vesti.ru

В Германии в субботу более сотни левых радикалов были задержаны в городе Геппингене, после попытки срыва санкционированного шествия неонацистов. Местные власти изначально запретили манифестацию правых, однако запрет был отменен судом.

Столкновений удалось избежать, за порядком следили 1,7 тысячи полицейских. По словам представителей правоохранительных органов, демонстрации проходили мирно, пока в них не полетели камни и бутылки с горючей смесью со стороны антифашистов, передает ИТАР-ТАСС.

Кроме того, участников беспорядков подозревают в повреждении кабеля, в результате чего было прервано железнодорожное сообщение между Штутгартом и Ульмом, рядом с которыми находится Геппинген.

ЛБ

//картина дня

Интервью

Константин Бахарев: «России нужны люди, которым не всё равно»

Константин Бахарев: «России нужны люди, которым не всё равно»

Депутат Госдумы РФ Константин Бахарев рассказал корреспонденту «АН», почему керченский турнир по самбо «Кубок двух морей» занимает важное место в спортивном календаре и кто на самом деле поднимает и лечит нашу страну.

В Министерстве финансов заявили, что проект федерального бюджета на следующий год и плановый период с 2021 по 2022 год предусматривает увеличение прожиточного минимума пенсионеров.

В Министерстве финансов заявили, что проект федерального бюджета на следующий год и плановый период с 2021 по 2022…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Короля делает свита, а певца – продюсер. Но бывают ситуации, когда даже в интервью яркий и эмоциональный продюсер интереснее певицы, которая на сцене секси-герл, а в…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В Госдуме считают вполне конституционным предложение Минюста разрешить судебным приставам ломать двери в домах россиян. Депутат и автор закона о штрафах за незаконную…