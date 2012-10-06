В Германии полиции задержала более сотни левых радикалов

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6 октября 2012, 23:05 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта vesti.ru

В Германии в субботу более сотни левых радикалов были задержаны в городе Геппингене, после попытки срыва санкционированного шествия неонацистов. Местные власти изначально запретили манифестацию правых, однако запрет был отменен судом.

Столкновений удалось избежать, за порядком следили 1,7 тысячи полицейских. По словам представителей правоохранительных органов, демонстрации проходили мирно, пока в них не полетели камни и бутылки с горючей смесью со стороны антифашистов, передает ИТАР-ТАСС.

Кроме того, участников беспорядков подозревают в повреждении кабеля, в результате чего было прервано железнодорожное сообщение между Штутгартом и Ульмом, рядом с которыми находится Геппинген.