Снежная буря лишила тысячи канадцев тепла и света

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6 октября 2012, 22:46 [ «Аргументы Недели» ]

Кадр Вести.

В канадской провинции Манитоба вчерашняя снежная буря, обесточила жилища шести тысяч человек. Всего было зафиксировано 120 обрывов проводов, температура в пострадавших от стихии районах упала до пяти градусов мороза.

Из-за Дня благодарения восстановительные работы могут затянуться до следующего вторника. В больницах и домах для престарелых подача электроэнергии обеспечивается с помощью бензиновых и дизельных генераторов, передает ИТАР ТАСС.

Из-за гололеда в Манитобе оказался закрыт ряд шоссейных дорог, непогода спровоцировала десятки ДТП. Некоторые районы провинции остались без телефонной связи. Власти просят местных жителей оставаться дома, пока ситуация не будет стабилизирована.

"АН" писали, что пятничный шторм оставил в субботу тысячи латышей без света. А в Калининградской области повреждено электроснабжение 8 поселков. В Беларуси ураганный ветер сорвал кровлю Софийского собора в Полоцке.