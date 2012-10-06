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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//В мире

Шторм устроил тысячам латышей "тёмную" в субботу

, 21:33 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта vesti.ru
Фото с сайта vesti.ru

В Латвии в субботу ураган спровоцировал обрыв линии электропередач, в результате чего без электричества остались порядка шести тысяч человек. В городах Даугавпилс и Краслав сила ветра достигала 24 метров в секунду.

Более сотни бригад компании "Латвэнерго" работают над восстановлением подачи электроэнергии. В некоторых регионах страны отмечается затруднение движения транспорта из-за поваленных деревьев, передали Вести.

"АН" писали, что к вечеру субботы калининградским энергетикам удалось восстановить электроснабжение в столице региона после мощного ночного шторма, а в области еще 8 поселков остаются без света.

ЛБ

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