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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//В мире

Греция продолжит переговоры с "тройкой" о спасительном транше

, 18:52 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта vesti.ru
Фото с сайта vesti.ru

Переговоры между Грецией и "тройкой" международных кредиторов в лице ЕС, ЕЦБ и МВФ по вопросам бюджетных сокращений в 2013-2014 годах на сумму около €2 млрд, необходимых для получения Афинами €31,5 млрд из второго кредитного пакета объемом €130 млрд, продлятся "на следующей и на последующей неделе".

Об этом сообщили сегодня источники в министерстве финансов республики, передает ИТАР-ТАСС. В Афинах завершился очередной раунд интенсивно продолжавшихся всю неделю переговоров представителей "тройки" с министром финансов Греции Яннисом Стурнарасом. К диалогу периодически подключался премьер-министр Антонис Самарас.

В правительстве Греции позитивно восприняли данные о вероятном продолжении переговоров и возлагают определенные на предстоящий 9 октября визит в Афины канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Вопрос о выделении республике очередного транша финансовой помощи в размере 31,5 миллиарда евро, без которого, по признанию Самараса, страна к концу ноября "останется без ликвидности" и фактически станет банкротом, во многом зависит именно от Германии.

ЛБ

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