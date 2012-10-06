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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//В мире

Турция опровергла объявление войны Сирии

, 16:57 [ «Аргументы Недели» ]

Предоставление парламентом Турции правительству мандата на проведение трансграничных операций не является объявлением войны Сирии, заявил сегодня глава турецкого МИД Ахмет Давутоглу.

 «Предоставление мандата (парламентом) продемонстрировало серьезность намерений Турции, прежде всего, в плане сдерживания», - отметил глава турецкой дипломатии и добавил, что Турция в условиях гражданской войны, имеющей место в соседней Сирии, должна быть готова к любому развитию событий.

По сообщениям местных СМИ, турецкая армия в субботу утром (в 07.00 и 11.00 местного времени) дважды открыла ответный огонь по территории Сирии после падения в приграничную провинцию Хатай артиллерийских снарядов.

Жертв в результате падения снарядов нет.



НС

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