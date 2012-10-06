Турция опровергла объявление войны Сирии

Предоставление парламентом Турции правительству мандата на проведение трансграничных операций не является объявлением войны Сирии, заявил сегодня глава турецкого МИД Ахмет Давутоглу.
«Предоставление мандата (парламентом) продемонстрировало серьезность намерений Турции, прежде всего, в плане сдерживания», - отметил глава турецкой дипломатии и добавил, что Турция в условиях гражданской войны, имеющей место в соседней Сирии, должна быть готова к любому развитию событий.
По сообщениям местных СМИ, турецкая армия в субботу утром (в 07.00 и 11.00 местного времени) дважды открыла ответный огонь по территории Сирии после падения в приграничную провинцию Хатай артиллерийских снарядов.
Жертв в результате падения снарядов нет.