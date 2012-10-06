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6 октября 2012, 16:20 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта ansi.okstate.edu

Голландская полиция Нидерландов развернула операцию по поиску преступной группы, которая подозревается в краже нескольких сотен овец. Как рассказали в правоохранительных органах, первые случаи похищения копытных были зафиксированы еще в апреле, но в последние две недели стали учащаться.

В среднем в Европе одну овцу можно купить за 140 евро.

О том, что "овечья мафия" скорее всего является организованной, свидетельствует характер преступлений, сообщает агентство France-Presse. Так, специалисты по сельскому хозяйству отмечают, что, не имея определенных знаний и навыков, украсть много овец не так просто: "нужно понимать, как правильно погрузить их в транспорт, чтобы увезти".