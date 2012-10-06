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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//В мире

Во Франции убит салафит, ранены трое полицейских

, 16:11 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта vesti.ru
Фото с сайта vesti.ru

Полиция Страсбурга в субботу застрелила мужчину при попытке его ареста в ходе антитеррористической операции. Как сообщают французские власти, он открыл огонь по сотрудникам полиции и был убит во время перестрелки.

Пострадали также трое полицейских.

Убитый был членом местной салафистской террористической группировки, ему было 30 лет, со ссылкой на AFP передает портал Новости Израиля.

Антитеррористическая операция в субботу прошла в Страсбурге, Ницце и Париже, были задержаны 10 человек. Все они были вооружены и опасны для общества, отмечает французская полиция.

ЛБ

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