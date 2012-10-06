Экс-замглавы МВД Греции покончил с собой, повесился дома

//В мире

6 октября 2012, 15:39 [ «Аргументы Недели» ]

Бывший замглавы МВД Греции Леонидас Цанис покончил жизнь самоубийством. Он повесился в собственном доме в четверг. Ранее он был назван в числе 35 политиков, попавших под расследование финансовой полиции.

"Экс-замминистра внутренних дел в правительстве социалистов, предположительно, получал выплаты от бизнесменов, управлявших нелегальными игровыми автоматами в его избирательном округе в центральной Греции в деле десятилетней давности", — уточнила The Financial Times. По словам британского издания, ЧП произошло в период, когда власти Греции объявили о мерах по преследованию подозреваемых в уклонении от уплаты налогов на фоне растущего недовольства населения вялостью борьбы с одной из наиболее давних экономических проблем страны.



На этой неделе власти Греции подтвердили, что существует еще два списка с именами предполагаемых нарушителей налогового законодательства. Не исключается, что имена некоторых из них также будут опубликованы. Один из списков, по сведениям газеты, содержит данные почти 2 тысяч греков, имеющих депозитные счета в женевском отделении британского банка HSBC. Третий список объединяет 54 тысячи жителей страны, которые перевели в сумме 22 миллиарда евро из внутренних банков в заграничные в 2009-2012 гг.



