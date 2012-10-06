В Венеции пройдет митинг за независимость города от Италии

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6 октября 2012, 15:27 [ «Аргументы Недели» ]

Жители Венеции поддержат идею отделения от Италии на митинге, который пройдет сегодня, 6 октября. Лидеры движения Indipendenza Veneta призывают жителей выйти на улицу.

80 процентов жителей Венеции выступают за ее независимость от страны, приводит данные газета The Daily Telegraph. Венеция и прилегающие территории были присоединены к Италии в 1866 году.

Отметим, другой европейский регион - Каталония - также выступает за независимость. Недавно жители Барселоны провели массовые акции за отделение от Испании и изменение налоговой политики.



