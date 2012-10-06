Суд Ватикана вынес приговор бывшему камердинеру Папы Римского

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6 октября 2012, 14:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта ria.ru

Суд Ватикана приговорил бывшего камердинера Папы Римского Бенедикта XVI Паоло Габриэле, обвиняемого в хищении документов из апартаментов понтифика, к 1,5 года тюремного заключения.

За время судебного процесса было проведено четыре заседания, включая заключительное, на которых были заслушаны показания восьми свидетелей, в том числе личного секретаря понтифика монсеньора Георга Генсвайна и нескольких жандармов Ватикана.

На последнем заседании этого громкого судебного процесса прокурор Никола Пикарди потребовал для обвиняемого три года тюремного заключения, однако суд решил уменьшить срок наказания.



