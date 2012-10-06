Во Франции пчеловодов напугал мед необычного цвета

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6 октября 2012, 14:40 [ «Аргументы Недели» ]

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Пчеловодам во Франции удалось оперативно расследовать, почему мед в сотах приобрел необычный цвет. Французские пчеловоды были в шоке, когда обнаружили в сотах мед зеленоватой и голубоватой расцветки.

Оказалось, мед приобрел яркие расцветки благодаря заводу по производству биогаза в местечке Рибовиль в Эльзасе.

К этому заводу пчелы слетались, чтобы полакомиться отбросами шоколадного производства - конфетами M&M в разноцветных оболочках, передает Би-Би-Си.

Руководство завода извинилось и пообещало сделать контейнеры с отходами недоступны для пчел. Французские производители меда потерпели убытки в связи с тем, что интенсивные красители проникли в мед, сделав его непригодным для продажи.