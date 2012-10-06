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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//В мире

Китайская компания-сборщик iPhone опровергла сообщения о забастовке

, 12:51 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта lenta.ru
фото с сайта lenta.ru

Компания Foxconn Technology Group, на заводах которой в Китае собирается продукция Apple, в том числе новый iPhone 5, опровергла сообщения о прекращении производства в результате забастовки тысяч сотрудников.

 Однако 1 и 2 октября произошли две "отдельных" стычки между сборщиками продукции и теми, кто следит за ее качеством. Оба инцидента были в скором времени урегулированы, отмечается в сообщении.


"Все сообщения о том, что была забастовка, некорректны. Производство не останавливалось ни на этом, ни на каком-либо другом заводе Foxconn", - сообщают в компании.


Foxconn является главным поставщиком компонентов для корпорации Apple, в частности, на ее фабриках производятся популярные устройства iPhone и iPad. Кроме Apple, Foxconn осуществляет контрактное производство для таких компаний, как Microsoft, Nintendo, Canon, Sony. Всего на заводах компании на материковой части Китая работают более миллиона человек, сообщает РИА Новости.


Заводы группы Foxconn неоднократно попадали в поле зрения СМИ в связи с жалобами рабочих на плохие условия труда и случаями самоубийств среди сотрудников.

Однако, все эти волнения в СМИ никак не повлияют на выход нового Apple iPhone 5S 16Gb Space Grey и вскоре он появится на рынке и будет радовать своих владельцев!  

НС

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